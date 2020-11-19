Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Актёр Джо Манганьелло выложил в сеть чёрно-белую фотографию с досъёмок «Лиги справедливости» Зака Снайдера, на которой он запечатлён в образе Детстроука. Публикацию он сделал 19 ноября на своей странице в Twitter.

«Герои и злодеи могут отбросить свои разногласия по важной причине…», — написал Манганьелло в посте. Стоит отметить, что образ Детстроука в версии «Лиги справедливости» Снайдера несколько отличается от того, что поклонники кинокомиксов видели в оригинальном фильме Джосса Уидона.

https://twitter.com/JoeManganiello/status/1329473028070154240

Напомним, в кинокомиксе «Лига справедливости», который вышел на большие экраны 16 ноября 2017 года, Детстроук в исполнении Манганьелло появляется в сцене после титров. Персонаж выслушивает предложение Лекса Лютора (Джесси Айзенберг) по поводу изменения «расстановки сил».

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