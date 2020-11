Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Райан Рейнольдс может анонсировать третью часть популярного кинокомикса «Дэдпул». Об этом 19 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Информация появилась на популярном форуме 4Chan, что, по мнению автора статьи, говорит о том, что её нужно принять к сведению, но при этом отнестись к ней критически. Инсайдер утверждает, что картине уже дан «зелёный свет» и что Райан Рейнольдс и глава Marvel Кевин Файги, наконец, договорились о том, каким должен быть фильм.

Он также сообщил, что новый кинокомикс отчасти будет продолжением предыдущих двух картин про Дэдпула, а отчасти перезагрузкой. Ожидается, что сценарий к картине вновь напишут Ретт Риз и Пол Верник при участии Рейнольдса. Кроме этого, источник утверждает, что фильм получит название Deadpool: Retcon, «взрослый» рейтинг R и будет выпущен под вывеской 20th Century Studios.

Ранее инсайдеры сообщили, что Райан Рейнольдс хочет, чтобы в фильме про Дэдпула появился Человек-паук в исполнении Тома Холланда. Они отметили, что актёр настаивает на том, что его коллега должен получить экранное время в нескольких фильмах франшизы.

