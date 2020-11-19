Рим, 19 ноября 2020, 21:06 — REGNUM Римский «киногородок» (киностудия Cinecitta) должен стать «европейским Голливудом», с таким заявлением выступил в четверг, 19 ноября, министр культуры Италии Дарио Франческини.
В настоящий момент идут переговоры с потенциальными инвесторами, отметил министр.
Площадь «киногородка» может вырасти вдвое, у проекта должны появиться заинтересованные технические и творческие партнеры, а превращение Cinecitta в «европейский Голливуд», учитывая богатые традиции Италии в этом жанре, вполне возможно, считает Франческини.