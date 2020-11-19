Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM Датский актёр Мадс Миккельсен дал журналистам комментарий по поводу слухов о том, что он может заменить Джонни Деппа в будущем фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Об этом 19 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Актёр назвал ранее появившуюся в сети информацию «слухами» и заявил, что сам узнал об этом из СМИ.

«Это основано на слухах. Так что я знаю столько же, сколько и вы, из газет. Так что я жду телефонного звонка», — сказал Миккельсен.

Напомним, 11 ноября 2020 года СМИ сообщили, что кинокомпания Warner Bros. ведёт переговоры с актёром по поводу роли Геллерта Грин-де-Вальда. Джонни Депп 6 ноября сообщил о том, что он покидает проект фильма по просьбе кинокомпании. Примерно за месяц до этого, 10 октября 2020 года стало известно, что актёр проиграл суд с британским таблоидом The Sun, который в 2018 году в своей статье назвал Деппа «мужем-садистом».

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