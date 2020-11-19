Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Голливудская актриса Голди Хоун с тревогой смотрит в будущее киноиндустрии, рассказала она в интервью New York Times 18 ноября.

По словам Хоун, новости о закрытии кинотеатров из-за экономического спада, вызванного ограничениями на коронавирус, заставляют многих в отрасли пытаться понять, что будет с ней дальше. И как быть занятым в этой индустрии.

В качестве примера актриса привела АМС — кабельный канал, который специализируется на классических фильмах: «Мы пытаемся понять, что делать дальше — я имею в виду, когда вы видите, что у AMC денег хватит лишь на то, чтобы дотянуть до конца и уйти. Когда вы видите этот большой экран и людей, которые в нем заняты, с этим ничто не сравниться. Мне очень грустно сознавать, что всё это может закончиться».