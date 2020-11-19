Лос-Анджелес, США, , 14:46 — REGNUM Отсутствие разделения между телевизором и политической ареной наносит непоправимый ущерб индустрии кинопроизводства, заявил известный голливудский актер Курт Рассел в интервью New York Times 18 ноября.

Рассел сказал, что актеры переступили границы, вторгаясь в политические вопросы. Они создали ситуацию, в которой зрители больше не могут отделять актеров от их политических убеждений.

Рассел сказал, что, хотя он и не верит, что актеры одномерны, некоторые из них зашли слишком далеко в выражении своих убеждений. «Нет никаких причин, по которым артисты не могут узнать столько же, сколько и кто-либо другой о предмете, каким бы он ни был, — добавил Рассел. — Но я думаю, что самое печальное в этом то, что они теряют свой статус придворного шута. А я — придворный шут. Это то, для чего я был рожден. Придворный шут — единственный, кто может войти в замок и уложить короля, пока тот не ударит слишком близко к дому. Я думаю, что это была большая, важная часть всех культур на протяжении всей истории, и я хотел бы, чтобы она осталась в нашей».