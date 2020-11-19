19 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

К 75-летию Победы над Японией здесь издан ряд книг, заслуживающих не местного, а всероссийского внимания.

Сергей Пономарёв, , 14:30 — REGNUM Город Южно-Сахалинск, основанный русскими как селение Владимировка, оккупированное японцами в 1905 году и освобожденный советскими войсками в 1945 году как Тойохара, носящий с 1947 года свое нынешнее имя, является одним из естественных дальневосточных центров сохранения исторической памяти о Дальневосточной Победе 1945 года.

Знамя Победы над рейхстагом Евгений Халдей

К 75-летию Победы над Японией здесь издан ряд книг, заслуживающих не местного, а всероссийского внимания. Специалистами Государственного исторического архива Сахалинской области и Музейно-мемориального комплекса «Победа» выпущен фотоальбом «И на Тихом океане… Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года».

Фотоальбом из 204 фотографий, основанный на уникальных архивных материалах, рассказывает о событиях, происходивших на заключительном этапе Второй мировой войны — военных операциях на Южном Сахалине и Курильских островах в августе 1945 года, даёт возможность взглянуть на ход боевых действий глазами очевидцев, воссоздать историческую картину. В издании собран обширный материал, включающий фотографии из фондов дальневосточных архивов и музеев, исторический комментарий о событиях советско-японской войны 1945 года и сведения о первых послевоенных обелисках, возведенных в память и во славу погибших воинов

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей родного края и страны.

«И на Тихом океане… Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года»: фотоальбом / М-во культуры и архивного дела Сахалинской области, ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области», ГБУК Сахалинской области Музейно — мемориальный комплекс «Победа»

Тем же Музейно-мемориальным комплексом «Победа» под характерным, аналогично цитатно-песенным названием «От героев былых времен…» выпущен сборник воспоминаний участников боевых действий на Южном Сахалине и Курильских островах в августе 1945 года.

Сборник состоит из трех частей. Первая часть «Южно-Сахалинская наступательная операция» включает воспоминания участников боёв по взятию пограничного Харамитогского укрепрайона. Во второй части — «Морские десанты в порты Южного Сахалина» — помещены воспоминания ветеранов 113-ой отдельной стрелковой бригады второго формирования, участвовавших в боях за город Маока (ныне Холмск) на Камышовом перевале. Завершает книгу глава «Курильская десантная операция» в основу которой легли воспоминания ветеранов, долгое время собираемы жителем города Северо — Курильска Валерием Гайдуковым, последовательным хранителем истории высадки советского десанта на остров Шумшу 18 августа 1945 года

«От героев былых времен…: Музейно – мемориальный комплекс «Победа» / сост. Е.А.Понкратова, Е.И.Савельева, И.А.Самарин. – Москва: ИП Коновалов, 2020. — 184 с.: ил

В едином серийном оформлении с вышеназванной книгой выпущено первое издание Музейно-мемориального комплекса «Победа» в серии книг «Лица Победы». Оно представляет собой галерею фотопортретов 260 участников боевых действий на Сахалине и Курильских островах в августе 1945 года, большая часть которых публикуется впервые. Главным критерием отбора «героев» для этой серии являлся их возраст — они показаны такими, какими они встретили Победу. Другим немаловажным критерием стало установление места их службы, что позволяет точно установить события, свидетелями которых они были. Для этого издание разделено на главы по участвовавшим в боевых действиях воинским частям и подразделениям, с кратким описанием их боевого пути.

Важно и интересно наблюдение авторов о том, что само понятие участника войны появилось более чем через 20 лет после ее окончания в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года №907 «О мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны». По этому документу участникам войны полагались значительные льготы по проезду в общественном транспорте, получению ссуд на индивидуальное жилищное строительство, отпусков и установку телефонов.

Следует отметить, что к все три книги составлены и откомментированы при участии ведущего сахалинского краеведа и известного автора, начальника научного отдела ММК «Победа» Игоря Самарина.

«Лица Победы»: Музейно-мемориальный комплекс «Победа» / сост. И.А.Самарин, И.Н.Ярош. – Москва: ИП Коновалов,2020.-272 с.: ил

В ноябре текущего года в Южно-Сахалинске презентовали шестой том альманаха «Победители». В книге собраны истории о Великой Отечественной войне, рассказанные свидетелями тех событий и родственниками ветеранов. Об основательности и устойчивости проекта говорит то, что альманахи выпускаются уже шестой год подряд коллективом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Большое внимание в новом издании уделено освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. В книгу вошли рассказы о 43 участниках Второй мировой войны, в том числе о большинстве бойцов и командиров, удостоенных звания Героя Советского Союза за освобождение островов.

Красочное, альбомного формата издание составлено известными сахалинскими журналистами Еленой Герцен, Ларисой Пустоваловой, Юлией Вятржик и другими с подкупающей душевной теплотой. Прекрасно оформленная книга (дизайн Анны Мадьяновой) вышла тиражом в 1500 экземпляров и уже получила за свою полиграфию один из призов на издательском конкурсе «Печатный двор» 2020 года во Владивостоке. Весь тираж будет передан в сахалинские библиотеки, школы, музеи, дома культуры и в общественные организации. Важно, что это продолжаемое издание и авторским коллективом объявлен сбор материалов для 7-го тома альманаха «Победители».

Портит, однако, впечатление от альманаха предваряющая его статья В. Гладия «Историческая победа. В России появился новый день воинской славы».

В ней исторической победой называется перенос Дня окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября и перевод этого дня из числа памятных дат в число дней воинской славы. Этот перенос, как известно, осуществлён законом №126-ФЗ от 24 апреля 2020 года об изменении федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Правильнее назвать этот перенос не победой, а исторической ошибкой, т. к. историческая наука доселе однозначно относила окончание Второй мировой войны именно на 2 сентября, т.к. именно в воскресенье 2 сентября 1945 года представители правительства и вооруженных сил Японии подписали перед представителями СССР, США, Великобритании и других союзников. По ряду обстоятельств пространственно-временного и другого характера (в воскресенье в СССР газеты не выходили) одновременно с публикацией 3 сентября 1945 года в №211 газеты «Правда» материалов о капитуляции Японии и Обращения к народу Верховного главнокомандующего, был опубликован и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении этого дня Днём Победы над Японией. Пришелся в 1945 году этот день на понедельник, который стал нерабочим днём.

Поэтому надо с горечью сообщать читателям, что по сути в год 75-летия Победы произведено духовно-нравственное отступление в виде замены Дня Победы над Японией безликим, безэмоциональным Днём окончания Второй мировой войны. В угоду некоей, не к ночи будь сказано, толерантности, а, проще говоря, угодничеству перед Японией и вопреки исторической памяти и чувствам народов России. И не спасает реклама этого дня как нового дня воинской славы. Что это за секретный день воинской славы с которым страну не поздравил ни Верховный главнокомандующий ни другие руководители страны? А такого поздравления в текущем году не было.

Несколько скрашивает впечатление от статьи В. Гладия надпись на оборотной стороне обложки альманаха. Там написано: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны / День победы над Японией».

Спасибо товарищам, вернувшим часть исторической правды на всеобщее обозрение!

«Победители» 6-й том. Подлинные истории о Великой Отечественной войне, рассказанные сахалинскими ветеранами. Издательство: ООО «ПСП», г. Владивосток. Идея проекта Г.Карлов, гл. редактор О.Семенова, истории написали Е.Герцен, Л.Пустовалова, Ю.Вятржик, М.Агиенко, Р.Афанасьев

Остается надеяться, что изданные на Сахалине книги будут востребованы по всей России. Ведь воевала и одержала победу над Японией вся страна, а не только свято хранящие память о ней сахалинцы и камчадалы.