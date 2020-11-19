Воронеж, , 11:51 — REGNUM Демонтажные работы начались на территории исторического «Комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества» — хлебозавода №1 в центре Воронежа. Информация об этом со ссылкой на местных жителей появилась 19 ноября в группе «Вконтакте» Воронежского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Скриншот страницы группы «Вконтакте» Воронежского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Https://vk.com/wall-73312402_1586

«Местные жители сообщают, что на территории объекта культурного наследия Воронежской области объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества (главный производственный корпус, двухэтажный служебный корпус (здание крупорушки), одноэтажный служебный корпус, дымовая труба») ведутся демонтажные работы, работает тяжелая техника», — говорится в сообщении. Уточняется, что техника на территорию заезжала в ночное время.

Речь идёт о зданиях хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса, в самом центре Воронежа. Самым старым является двухэтажное сооружение крупорушки, его построили в 1873 году, основные здания построены в 1890-х годах для паровой мельницы «Третьего товарищества паровых мукомольных мельниц». В 1928—1929 годах комплекс был переоборудован под хлебозавод.

Ранее появилась информация о планах застройки данной территории, однако против выступили воронежские краеведы и градозащитники. В октябре 2020 года был издан приказ о включении строений воронежского хлебозавода №1 в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. В течение трёх месяцев специалисты должны установить, имеют ли объекты историческую, культурную ценность.