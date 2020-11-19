Нью-Йорк, США, , 02:56 — REGNUM Amazon Prime выложил в сеть трейлер нового сериала The Wilds. Ролик был опубликован 18 ноября на YouTube-канале потокового сервиса.

Сюжет шоу расскажет о том, как группа девочек-подростков из разных социальных слоёв общества вынуждена выживать на необитаемом острове после авиакатастрофы. Издание Comicbook отметило, что сериал выполнен одновременно в жанре YA (young adult, подростковая литература) и в духе шоу «Остаться в живых».

«Есть только один поворот в этой захватывающей драме… эти девушки оказались на этом острове не случайно», — написала администрация канала.

В качестве создателей сериала выступают Сара Стрейхер и Эми Б. Харрис («Поцелуй на удачу», «Чья это собака в конце концов?»). Премьера The Wilds состоится 11 декабря 2020 года.

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