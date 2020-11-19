Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Кристофер Лэндон хочет вернуть на экраны перcонажей книги Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда». Об этом 19 ноября сообщил портал Screen Rant.

По мнению кинематографиста, пришло время для выпуска очередной перезагрузки классического романа.

«Джекил и Хайд. Это то, что я хотел бы сделать», — сказал Лэндон, когда его спросили о том, какой фильм-перезагрузку он хотел бы снять. Режиссёр отметил, что это богатая концепция, которая очень ему подходит.

«И я думаю, что это действительно страшно, потому что мы все чувствуем, что внутри нас живут монстры», — заявил кинематографист.

Зрители знают Кристофера Лэндона по проектам таких фильмов, как «Счастливого дня смерти», «Дичь», «Скауты против зомби» и другим. Он также снял картину «Паранормальное явление: Метка Дьявола» и выступил в качестве сценариста второго, третьего и четвёртого фильмов этой франшизы.

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