Лос-Анджелес, США, , 02:10 — REGNUM Актёр Бобби Каннавале рассказал о том, когда могут начаться съёмки третьей части кинокомикса «Человек-муравей». Об этом 19 ноября сообщил портал Comicbook.

Он сказал, что, по его мнению, фильм будут снимать в 2021 году и он хотел бы, чтобы его вновь пригласили играть роль полицейского Пакстона (новый муж бывшей жены главного героя).

«Я лучше буду в нем. Я должен позвонить Полу (Радду — ИА REGNUM) прямо сейчас», — пошутил Каннавале.

В сентябре 2020 года руководитель отдела визуального развития MarvelЭнди Парк намекнул, что в новом фильме про Человека-муравья герои Пола Радда и Эванджелин Лилли получат новые костюмы. Он добавил, что в «Человеке-муравье 3» главный герой будет больше времени проводить в квантовом измерении.

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