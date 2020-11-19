Лос-Анджелес, США, , 01:25 — REGNUM Марго Робби сказала, что она не видела режиссёрскую версию кинокомикса «Отряд самоубийц». Об этом 18 ноября сообщил портал Screen Rant.

Актриса заявила, что ей «очень любопытно» и что она хотела бы посмотреть тот вариант картины, который хотел выпустить на экраны режиссёр Дэвид Эйер, а также сравнить его с фильмом, который вышел на экраны в 2016 году.

«Я знаю, что мы сняли много всего, что не вошло в фильм. Мне самой было бы очень любопытно (увидеть версию Эйера — ИА REGNUM)», — сказала Робби.

Напомним, в мае 2020 года Дэвид Эйер сообщил, что он хотел бы получить возможность выпустить на экраны свою версию «Отряда самоубийц». «Фильм, который я сделал, никто не видел», — заявил тогда режиссёр.

Кроме того, позже Эйер сказал, что продюсеры проекта плохо обошлись с Джаредом Лето, поскольку зрители в действительности так и не увидели его настоящую игру.

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