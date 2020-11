Нью-Йорк, США, , 01:10 — REGNUM Сибилл Шепард снимется в пилотном эпизоде комедийного сериала I Love This For You, производством которого занимается телеканал Showtime. Об этом 18 ноября сообщил портал Deadline.

В качестве создателя сериала выступает Ванесса Байер, которая также исполнит одну из главных ролей. К проекту присоединилась ещё одна известная комедийная актриса — Молли Шеннон. Шепард исполнит в шоу роль загадочной «ледяной» женщины, которая является основательницей и главой популярной сети магазинов товаров для дома.

Зрители знают Сибилл Шепард по роли Мэдди Хэйз в сериале «Детективное агентство «Лунный свет». Она также снялась в фильмах «Секс в другом городе», «Миссис Вашингтон едет в колледж Смит», «Красотки в Кливленде», «Мисс Переполох» и сериале «Ясновидец».

