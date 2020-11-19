Лос-Анджелес, США, , 01:02 — REGNUM Создатели фильма-перезагрузки «Обитель зла» выложили в сеть кадры со съёмочной площадки. Изображения были опубликованы 17 ноября на Twitter-странице BIOHAZARD Declassified.

Геймеры заметили: фотографии намекают на то, что в будущей картине могут быть показаны события самой первой игры Resident Evil или, по крайней мере, их часть. В частности, об этом говорят снимки, на которых запечатлены полицейская машина, тёмный лес и вертолёт.

https://twitter.com/BIOHAZARDcast/status/1328636748235034624

Напомним, в начале оригинальной игры Resident Evil отряд STARS Alpha прилетает на вертолёте в лес Аркли с целью найти пропавших членов отряда Bravo. В этот момент на них нападает стая собак-зомби.

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