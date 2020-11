Лос-Анджелес, США, , 00:45 — REGNUM Создатели пятой части фильма ужасов «Крик» опубликовали официальное название фильма, которое удивило поклонников франшизы. Об этом 18 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Кинокомпания Paramount сообщила, что картина будет называться «Крик», как и оригинальная лента Уэса Крэйвена 1996 года. Исполнительный продюсер проекта Кевин Уильямсон также выложил в сеть кадр со съёмочной площадки, таким образом решив отметить окончание съёмок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что актриса Нив Кэмпбелл призналась, что сначала боялась участвовать в проекте «Крик 5». В интервью журналистам она объяснила, почему в итоге решила дать своё согласие.

