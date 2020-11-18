Лондон, , 20:52 — REGNUM «Чернобыль» и «Наследники» стали лауреатами Эдинбургского телефестиваля (Edinburgh TV Awards). Об этом 18 ноября сообщил журнал Variety.

«Наследники» победили в номинации «Лучший драматический сериал мира», «Чернобыль» признан лучшим драматичским сериалом. Гленда Джексон получила награду как лучшая актриса за роль в сериале «Найти Элизабет» по книге Эммы Хили.

Лучшим документальным фильмом был назван проект «Для Самы», лучшим комедийным сериалом — шоу Netflix «Чувствую себя хорошо» (Feel Good). Телеканалом года был назван BBC Two.

Напомним, Эдинбургский телефестиваль (Edinburgh TV Awards) проводится уже 19 лет. В 2019 году в номинации «Лучшие драматические сериалы мира» выиграло шоу «Убивая еву», лучши развлекательным серилом было признано реалити-шоу Gogglebox.

Читайте ранее в этом сюжете: Сценарист «Клана Сопрано» покинул проект спин-оффа «Бэтмена»

Читайте развитие сюжета: Звезда шоу «Детективное агентство «Лунный свет» снимется в комедии Showtime