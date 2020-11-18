Рязань, , 17:56 — REGNUM 2021 год в Рязанской области объявлен годом памяти первого православного святого Русской Америки Германа Аляскинского. Православные будут отмечать 270-летие со дня рождения миссионера, который родился в Кадомском районе, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Власти планируют увековечить память первого святого православной Америки на территории Кадомского района. В 2021 году в честь миссионера проведут научные конференции, творческие фестивали и конкурсы, организуют несколько духовно-просветительских проектов.

Герман Аляскинский был руководителем русской духовной миссии на Аляске в XIX веке, где и похоронен. Святой канонизирован в 1969 году, почитается русской православной и епископальной (США) церквями.