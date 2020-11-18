Москва, , 17:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Романа Виктюка. Об этом сообщает 18 ноября пресс-служба Кремля.

«Выдающийся режиссёр, настоящий Мастер и Созидатель, Роман Виктюк был наделён особой внутренней свободой, позволявшей ему смело ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путём», — говорится в телеграмме главы государства, направленной коллективу Театра Романа Виктюка.

Путин отметил, что талантливые работы режиссёра «обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства, стали ярким, уникальным явлением в культурной жизни нашей страны, других государств».

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его друзей, единомышленников, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», — добавил президент.

Как передавало ИА REGNUM, народный артист России и Украины, театральный режиссёр Роман Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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