Стокгольм, , 14:54 — REGNUM Шведская сеть кинотеатров Filmstaden приостанавливает все сеансы в стране с 24 ноября. Решение было принято в связи с новой волной распространения коронавируса в Швеции. Об этом в разговоре с журналистами государственного информационного агентства TT заявила директор Filmstaden по маркетингу Хелена Эклунд.

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Напомним, что ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о беспрецедентных ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса. Правительство запретило проведение любых публичных мероприятий, число участников которых превышает восемь человек. Данное ограничение вступает в силу 24 ноября и будет действовать в течение последующих четырех недель.

Сегодня, 18 ноября, Эклунд заявила, что сеть кинотеатров Filmstaden будет вынуждена исполнять предписания властей и закрыть все кинозалы в установленный день. Сообщается, что сеансы в кинотеатрах Filmstaden будут приостановлены до 22 декабря.