Новосибирск, , 13:50 — REGNUM Несмотря на сложности из-за коронавируса, всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» всё-таки состоится в Новосибирске. Мероприятие запланировано на 21 и 22 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.

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«Белое пятно» — одно из самых ярких культурных событий осени, которое ежегодно проводится в Новосибирске. В этом году, несмотря на сложности, литературный праздник все-таки состоится 21 и 22 ноября. Как и многие фестивали 2020 года, он пройдёт в онлайн-формате, а одной из основных тем станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в библиотеке.

В фестивале примут участие 16 писателей — из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. К диалогу приглашены и местные авторы. Встречи с ними будут проходить онлайн на платформе ZOOM с одновременной трансляцией на YouTube-канал библиотеки и в социальные сети.

Запланировано более 20 встреч — лекций, бесед и обсуждений.

Отметим, что всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» проводится уже более 20 лет. С 2010 года в нём участвуют писатели всех жанров и направлений.