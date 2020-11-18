Рязань, 18 ноября 2020, 11:51 — REGNUM Частный музей, посвящённый Великой Отечественной войне, работает в селе Погост Касимовского района Рязанской области. Его основал местный житель, поисковик Евгений Сикирицкий.
Мужчина работает каскадёром в киноиндустрии. Однажды познакомился с поисковиками, провёл с ними первую вахту памяти, а затем основал свой отряд из восьми человек, получивший название «Железные витязи». За годы работы поисковики собрали обширный материал, и Евгений Сикирицкий решил основать небольшой музей. Основная экспозиция рассказывает о военных операциях на Синявинских высотах во время снятия блокады Ленинграда, отдельные стенды посвящены Шлиссельбургскому десанту советской Ладожской флотилии, в составе которого воевал легендарный Василий Маргелов, и советским лётчицам, прозванных немцами «ночными ведьмами».
Музей работает бесплатно, основатель сам проводит экскурсии для посетителей, сообщает издательство «Пресса».