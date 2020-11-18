Москва, , 11:04 — REGNUM Претензии об искажении образа музыканта Виктора Цоя в фильме «Цой» безосновательны. Об этом заявил режиссёр фильма Алексей Учитель, комментируя обращение в суд сына музыканта Александра Цоя.

Режиссёр отметил, что пока не получил иск официально. Он намерен защищаться в суде и уверен, что правда — на его стороне. Перед выпуском фильма в прокат выполнение всех правил и норм проверяли юристы.

«Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца», — сказал Учитель ТАСС.

Автор картины подчеркнул, что знал Цоя лично и очень уважал его.

Ранее стало известно об обращении Александра Цоя в суд. Сын музыканта потребовал удалить изображение отца из фильма и запретить использовать его персональные данные. Наследники музыканта, заявил он, считают картину «порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких».

Как сообщало ИА REGNUM, художественный фильм «Цой» вышел в российский прокат 12 ноября. В числе главных героев фильма — водитель автобуса, с которым столкнулся автомобиль Виктора Цоя.

Читайте также: Отец Виктора Цоя высказался о фильме Учителя о своём сыне