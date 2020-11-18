Нью-Йорк, США, 18 ноября 2020, 10:04 — REGNUM В сети появился новый трейлер анимационного фильма «Бэтмен: Душа дракона». Его опубликовали 17 ноября на YouTube-канале издания IGN.
События «Души дракона» будут разворачиваться в 1970-е годы. Бэтмену придётся объединиться со своими старыми друзьями-мастерами боевых искусств и спасти мир от зловещего культа.
Напомним, премьера мультфильма «Бэтмен: Душа дракона» состоится 12 января 2020 года. Картина будет сразу доступна в цифровом формате, минуя кинотеатры.