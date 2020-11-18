Махачкала, , 08:09 — REGNUM Театры в Дагестане вновь откроются для посетителей после длительного перерыва на фоне пандемии коронавируса. Первый выход к зрителю запланирован на 20 ноября — в Русском драматическом театре им. Максима Горького пройдет концерт «Спасибо врачам!», сообщается на странице минкульта республики в Instagram.

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Вместе с тем в театрах будет действовать ряд ограничений. Так, согласно приказу Минкульта РФ, заполняемость зрительных залов не должна превышать 25% от общей вместимости. На спектакли не будут допускаться люди без масок, а на входе в здание у зрителей будут измерять температуру.

Учреждения культуры Дагестана перешли на работу в онлайн-режиме в апреле. По данным регионального минкульта, за это время театры провели более 300 мероприятий: онлайн-показы спектаклей, творческие и музыкальные вечера, мастер-классы, различные акции и флешмобы.

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