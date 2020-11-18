Новосибирск, , 06:39 — REGNUM Восемь проектов туристической отрасли Новосибирской области стали победителями первого федерального конкурса Ростуризма на грантовую поддержку предпринимательских и общественных инициатив. На их реализацию из федерального бюджета будет выделено 22,6 млн рублей.

По словам заместителя министра экономического развития региона Анны Павловой, туристические проекты Новосибирской области участвовали в отборе наряду с четырьмя тысячами заявок со всей России. От региона было подано 90 заявок, 60 из них были рассмотрены членами экспертной комиссии, восемь победили.

В рамках их реализации в Новосибирской области появятся модульные гостиницы с инфраструктурой, будут созданы комфортные и безопасные условия для отдыха на природе, а также будет приложены силы на развитие сельского туризма. Также гранты будут выделены на создание информационных систем, навигации и мобильных приложений для туристов.

Совокупный объём вложенных в туристскую инфраструктуру области средств — около 40 млн рублей.