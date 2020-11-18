Новосибирск, , 05:47 — REGNUM Новосибирская область присоединилась к международной акции, приуроченной ко Всемирному дню недоношенных детей #мнеНЕфиолетово. В поддержку мероприятия Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) подсветили фиолетовым цветом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В НОВАТе уточнили, что театр поддержал инициативу регионального министерства здравоохранения и впервые поучаствовал в международной акции.

Накануне вечером, 17 ноября, фиолетовым цветом также были подсвечены новосибирская областная больница, комплексный центр социальной адаптации инвалидов, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и Ояшинский детский дом-интернат.