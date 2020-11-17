Лос-Анджелес, США, , 23:48 — REGNUM Сильвестр Сталлоне выложил в сеть два видео со съёмок будущего кинокомикса «Самаритянин». Ролики были опубликованы 17 ноября на его странице в Instagram.

Эту картину снимает Джулиус Эйвери, знакомый зрителям по проектам «Оверлорд» и «Молодая кровь». Сталлоне исполнит в «Самаритянине» роль супергероя, который бесследно исчез после того, как победил суперзлодея. Спустя двадцать лет молодой человек, живущий по соседству с малозаметным стариком, начинает понимать, кем в действительности является мужчина.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сильвестр Сталлоне присоединился к проекту кинокомикса Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Пока нет информации о том, какую роль он исполнит в этой картине.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильвестр Сталлоне снимется во втором фильме серии «Отряд самоубийц»