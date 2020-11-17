Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Новый фильм «Певчая птица» (Songbird) продюсированием которого занимается Майкл Бэй, пропустит этап кинопроката, его премьера состоится сразу в сети. Об этом 17 ноября сообщил портал MovieWeb.

Кинокомпания STXfilms объявила, что картину пользователи всех основных потоковых платформ смогут посмотреть уже 11 декабря 2020 года. В США фильм можно будет взять в «прокат» на 48 часов, заплатив $19,99. В будущем продюсеры планируют сделать её частью каталога одного из онлайн-кинотеатров, ожидается, что это произойдет в первом квартале 2021 года.

Согласно сюжету картины, которую снимает режиссёр Адам Мейсон, коронавирус мутирует и США переживают уже четвёртый год эпидемии. Власти вывозят инфицированных людей в концентрационные лагеря, также известные как «Q-зоны», где права заражённых всячески нарушаются. В центре повествования находится мужчина, пытающийся спасти инфицированную девушку, которой запрещено выходить на улицу.

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