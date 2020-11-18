Тегеран, , 08:41 — REGNUM Иранский фильм под названием «Сорок семь» режиссера Ахмада Отрагчи будет показан на индийском кинофестивале Lift India Film Festival. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 ноября.

Иранский фильм будет показан на главной конкурсной секции мероприятия, которое пройдет в индийском городе Лонавла 25 декабря.

«Сорок семь» повествует о трех женщинах среднего возраста из разных социальных классов, которые непреднамеренно оказывают влияние на жизнь друг друга в самую длинную ночь в году.

В ролях снимались такие иранские актеры, как Хамидреза Азаранг, Махди Ахмади, Ладан Мостофи, Рима Раминфар, Шагайег Фарахани, Мохаммад Реза Гафари, Шейда Халиг, Мехрнуш Саттари.

Еще один иранский фильм «Шахин» также был принят в конкурсную программу кинофестиваля Lift India Film Festival.