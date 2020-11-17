Лос-Анджелес, США, , 22:34 — REGNUM Сценарист Теренс Уинтер покинул проект сериала, который должен был стать спин-оффом кинокомикса «Бэтмен» Мэтта Ривза. Об этом 17 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По имеющейся информации, Уинтер должен был не только написать сценрий, но и выступить в качестве создателя шоу. Инсайдеры сообщили, что причиной его ухода стали творческие разногласия с Ривзом и другими продюсерами проекта.

Напомним, реализацией проекта занимается потоковый сервис HBO Max. Шоу будет выполнено в жанре полицейского сериала, сюжет которого расскажет о преступности Готэма. Зрители знают Теренса Уинтера как сценариста и продюсера «Клана Сопрано», он также работал над созданием фильма «Волк с Уолл-стрит» и сериала «Подпольная империя».

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