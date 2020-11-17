Тамбов, , 20:46 — REGNUM Под Тамбовом сегодня, 17 ноября, стартовал первый образовательный региональный форум «Территория смыслов», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В нем принимают участие более 100 человек.

На форуме «Территория смыслов» в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Организаторы отмечают, что цель образовательного форума «Территория смыслов» — сформировать у участников осознанное понимание, что регионы предлагают все больше возможностей для самореализации молодёжи вне зависимости от места рождения.

Мероприятие проходит на базе отдыха ТГУ имени Г. Р. Державина «Галдым». Его участниками стали более ста молодых людей из городов и районов области: студенты, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодежной политики, а также медиаспециалисты и активисты молодежных общественных организаций.

Вместе с Федеральным агентством по делам молодежи, администрацией Тамбовской области, Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина и Высшей школой экономики молодежь будет разрабатывать проекты по улучшению молодежной образовательной среды региона, в частности — концепцию «Основы стратегии молодежной политики Тамбовской области». Участников форума ждут нетворкинги, концепт-сессии, «точки смыслов».

Поддержать это масштабное событие в рамках всей страны приехал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

«Большая честь и большая ответственность для нас проводить первый региональный образовательный форум «Территория смыслов». Тамбовская область к его проведению полностью готова. В регионе проживает масса активных и инициативных молодых людей, готовых поделиться своими идеями на площадке форума», — сказал исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов, приветствуя высокого гостя.

В свою очередь, Андрей Платонов отметил высокий уровень развития молодёжной политики в регионе и активность организаторов форума. По его мнению, Тамбовская область располагает к проведению пилотного регионального форума. Руководитель Росмолодёжи высказал мнение, что «этот формат будет очень успешным».

В пресс-службе добавили, что форум начался с «Диалога на равных», в котором в качестве спикеров приняли участие Андрей Платонов, Олег Иванов и ректор ТГУ имени Г.Р. Державина Владимир Стромов.