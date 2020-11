Лос-Анджелес, США, , 20:35 — REGNUM В сеть выложили первый официальный тизер-трейлер будущей фантастической картины «Поступь хаоса», главные роли в которой исполнят Том Холланд и Дэйзи Ридли. Ролик был опубликован 17 ноября на Twitter-странице портала IGN.

Зрители могут видеть в нём ряд экшен-сцен из будущей картины. Администрация страницы сообщила, что полноценный трейлер «Поступи хаоса» она опубликует 19 ноября 2020 года, в 20:00 по московскому времени.

https://twitter.com/IGN/status/1328729905794854912

Ожидается, что кинокомпания Lionsgate выпустит фильм в прокат в январе 2021 года, однако пока она не выступила с официальным объявлением по поводу даты премьеры и её формата. Режиссёр Даг Лайман снимает «Поступь хаоса» на основе серии романов Патрика Несса The Knife of Never Letting Go («Никогда не опускать нож»).

