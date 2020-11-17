Лос-Анджелес, США, , 20:19 — REGNUM Зак Снайдер выложил в сеть трейлер его версии фильма «Лига справедливости». Ролик был опубликован 17 ноября на Twitter-странице режиссёра.

Таким образом кинематографист решил отпраздновать трёхлетнюю годовщину премьеры кинокомикса, которая состоялась 17 ноября 2017 года. Примечательным является то, что видео выполнено в чёрно-белом формате, как и фото-тизеры, которые Снайдер ранее выкладывал в сеть.

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1328727811595517952

Ранее участник проекта новой «Лиги справедливости»Фабиан Вагнер опубликовал фотографию, на которой актриса Галь Гадот запечатлена в образе Чудо-женщины на фоне бэтмобиля. Премьера кинокомикса состоится на потоковом сервисе HBO Max 5 сентября 2021 года, он будет выполнен в формате мини-сериала.

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