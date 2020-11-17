Москва, , 17:59 — REGNUM Скончавшийся 17 ноября режиссёр Роман Виктюк будет похоронен в семейном склепе во Львове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких режиссера.

«Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, народный артист России и Украины, театральный режиссёр Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет в результате заражения коронавирусной инфекцией.

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