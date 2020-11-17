Москва, , 17:16 — REGNUM Народный артист России и Украины, театральный режиссёр Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

По информации ТАСС, режиссёр скончался 17 ноября в больнице. В конце октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом. О его состоянии ничего не сообщалось.

Дата и место прощания с народным артистом будет объявлены позднее.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году окончил актёрский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В разные годы готовил постановки в Театре Моссовета, МХАТе, «Сатириконе» и многих других театрах. С 1990 года был художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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