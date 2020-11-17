Лос-Анджелес, США, , 16:33 — REGNUM Режиссёром экранизации романа Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» станет Линн Рэмси («Тебя здесь никогда не было»). Об этом 16 ноября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Линн Рэмси также станет одним из авторов сценария картины вместе с Кристи Холл («Мне это не нравится»). Дата премьеры фильма пока не сообщается.

Напомним, роман «Девочка, которая любила Тома Гордона» был опубликован в 1999 году. Его главной героиней является маленькая девочка по имени Триша, которая заблудилась в лесу и увидела галлюцинацию в виде своего любимого бейсболиста Тома Гордона.

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