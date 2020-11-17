Нью-Йорк, США, , 15:54 — REGNUM Потоковый сервис Netflix продлил на второй сезон комедийный сериал Стива Карелла «Космические силы». Об этом 17 ноября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Стало известно, что к проекту в качестве нового шоураннера (создателя сериала) присоединился сценарист Норм Хискок, который ранее работал над популярными сериалами «Бруклин 9−9» и «Парки и зоны отдыха». Кроме того, отмечается, что производство «Космических сил» «переедет» из Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) в Ванкувер (Канада).

Netflix начал показывать «Космические силы» 29 мая 2020 года. Ранее СМИ сообщили, что за каждый эпизод первого сезона сериала Стив Карелл получил гонорар в размере $1 млн. Сюжет шоу рассказывает о том, как генерал, мечтавший возглавить ВВС США, получил должность руководителя Космических сил страны.

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