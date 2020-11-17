Нью-Йорк, США, , 15:43 — REGNUM Алисия Викандер снимется в сериале, в основу которого ляжет пьеса Фредерика Нотта «Телефонный звонок» и фильм Альфреда Хичкока «В случае убийства набирайте «М». Об этом 17 ноября сообщил портал The Wrap.

Шоу будет называться так же, как и картина Хичкока, в качестве исполнительного продюсера проекта выступит Терренс Уинтер («Подпольная империя», «Волк с Уолл-стрит», «Винил»), сценарий напишет Майкл Митник («Война токов», «Посвящённый», «Невероятная»). Отмечается, что сериал будет выполнен в жанре антологии.

Алисия Викандер знакома зрителям по фильмам «Tomb Raider: Лара Крофт», «Девушка из Дании», «Из машины», «Агенты А.Н.К.Л.» и другим. В 2017 году она вышла замуж за актёра Майкла Фассбендера.

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