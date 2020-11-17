село Ляличи, Суражский район, , 15:21 — REGNUM Сотрудники колонии-поселения №3 и осуждённые исправительного центра привели в порядок территорию Ляличского ансамбля в Суражском района Брянской области. Участников субботника заодно познакомили с историей памятника федерального значения, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе регионального УФСИН.

Субботник провели в рамках общественного движения «Волонтёры культуры», которое является частью национального проекта «Культура». От сухой растительности расчистили территорию перед фасадом бывшего дома-дворца первого министра просвещения России графа Петра Завадовского. Между стенами здания и в галереях был собран мусор. Библиотекарь Ляличской библиотеки Татьяна Арефина рассказала об основных фактах биографии графа, строительстве главной достопримечательности Суражского района церкви Святой Екатерины, провела небольшую экскурсию по усадьбе.

В Ляличский ансамбль, считающийся выдающимся произведением искусства эпохи русского классицизма конца ХVIII века, входит дворцовый комплекс и церковь Святой Екатерины, построенные по проекту прославленного архитектора Джакомо Кваренги.