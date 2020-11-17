Лос-Анджелес, США, , 14:47 — REGNUM Одна из крупнейших в мире сетей кинотеатров Cinemark заключила соглашение с кинокомпанией Universal, касающееся периода проката фильмов. Об этом 17 ноября сообщил портал The Wrap.

Согласно договору период проката картин в кинотеатрах сокращается до 17 дней. При этом, в соглашении есть пункт, согласно которому если фильм соберёт в прокате США обозначенный период более $50 млн, то Cinemark сможет увеличить период проката до 31 дня. К сожалению, другие подробности сделки неизвестны, компании их не раскрывают.

Ранее Universal заключила аналогичное соглашение с крупнейшей в мире сетью кинозалов AMC. Издание отмечает, что договор позволит Universal и ее инди-подразделению Focus Features показывать фильмы в цифровом формате в сети менее, чем через три недели после начала кинопроката, не получая претензии со стороны Cinemark.

Напомним, ранее Universal и многие другие киностудии решили отложить премьеры многих фильмов на 2021 год из-за эпидемии коронавируса. В апреле 2020 года между кинокомпанией и AMC произошёл конфликт из-за того, что Universal решила провести премьеры нескольких своих фильмов в сети. Тогда глава AMC Адам Арон заявил, что кинотеатры компании больше не будут показывать фильмы студии.

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