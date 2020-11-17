Лос-Анджелес, США, , 13:35 — REGNUM Режиссёр фильма «Крид-2» Стивен Кейпл-младший может снять новую картину о Трансформерах. Об этом 16 ноября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сейчас режиссёр ведёт переговоры с Paramount и Hasbro. Сообщается, что Кейпл-младший должен будет снять фильм по сценарию Джоби Харольда («Армия мертвецов»).

Напомним, «Трансформеры» — это популярная медиафраншиза о разумных роботах с планеты Кибертрон. Первый полнометражный фильм по ней от режиссёра Майкла Бэя вышел в 2007 году.