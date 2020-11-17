Новозыбков, Брянская область, , 13:06 — REGNUM Необычный арт-объект установили в Новозыбкове Брянской области. В городе появилась интерактивная птичья клетка, в которой можно услышать пение разных птиц, сообщили 17 ноября в пресс-службе правительства региона.

Арт-объект посвящён памяти известного советского орнитолога и профессора Льва Бёме, который провёл в Новозыбкове последние годы жизни и преподавал в местном педагогическом институте. «Птичья клетка Бёме» представляет из себя уникальную конструкцию, где установлена кнопка-датчик, считывающая микроколебания руки человека. Стены клетки раскрашивают под цвет оперения птиц специальные датчики, есть скамейки для зрителей, а на полу высвечивается карта Брянской области с ареалом обитания пернатых, голос которых звучит в клетке.

Автором идеи стала библиотекарь Юлия Афонина, представившая свой проект на Всероссийском конкурсе новых достопримечательностей «Культурный след» и вошедшая в число его победителей. По словам Юлии Афониной, её бабушка была ученицей орнитолога и часто рассказывала об учёном.