Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции не только изменила условия жизни людей, но и породила десятки новых слов. Об этом сообщили учёные-лингвисты из России, Финляндии, Швеции и Испании.

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Оказалось, что языки четырёх стран пополнились не только медицинской терминологией, но и словами, напрямую отражающими сложившуюся ситуацию. Об этом сообщается на сайте Уральского федерального университета (УрФУ).

Так, в русском лексиконе появились такие слова, как «коронавирье», «карантец», «ковидло», «макароновирус» и «гречкохайп» (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), «маскобесье», «вируспруденция». Популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья, получило название «расхламинго», а умение владеть собой в изоляции назвали «карантэ».

Также появились номинации людей с их отношением к пандемии: «коронапофигисты», «ковигисты», «карантье» (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок) и «голомордые».

"Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества, — поясняет профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Ирина Вепрева. — Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества».

Языковое реагирование на пандемию произошло и в Финляндии. Так, появились такие новые слова с первой частью «korona», как koronatuki — господдержка для фирм и организаций, koronakuri — коронная дисциплина и koronalinko, обозначающее человека или место, эффективно распространяющиго вирус вокруг себя, «суперзаражателя».

В Швеции, к примеру, появились такие слова, как coronasjuk или coronadrabbad (больной, поражённый ковидом/короной), coronaavstånd (социальная дистанция), coronaoffer (жертва короны).

По словам профессора Гранадского университета (Испания) Рафаэля Гусмана Тирадоа, социальные сети Испании стали колыбелью появления неологизмов. Некоторые возникали как мемы, другие — из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию или чувство соответствующим образом. В результате появились такие слова, как сoronacrisis (коронакризис), coronials (корониалы — поколение, которое рождается во время карантина).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал термин «локдаун» (lockdown), который обозначает режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за пандемии коронавирусной инфекции, словом 2020 года.