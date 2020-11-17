Кемерово, , 10:35 — REGNUM Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Междуреченск» стал одним из победителей конкурса Агентства стратегических инициатив. 11 миллионов рублей от Ростуризма пойдут на строительство детского клуба при отеле, открытие мобильного ресторана у горы Югус и проката туристического снаряжения на базе отдыха, на строительство модельных гостиниц на природе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«Безусловно, эта победа — первый результат большой кампании по продвижению туристического потенциала Междуреченска на уровне России, — заявил глава города Владимир Чернов. — Нас заметили, в местный бизнес поверили. Будем и дальше приглашать в нашу команду предпринимателей и поддерживать любые туристические бизнес-начинания».

Отмечается, что не менее 30% от средств гранта — это собственный капитал, который предприниматели должны будут вложить в строительство. Реализовать задуманное необходимо в течение полугода, ещё через год — доказать жизнеспособность бизнеса.

В мэрии города подчеркнули, что такие гранты на развитие туризма предоставляются впервые.