Нью-Йорк, США, , 10:24 — REGNUM В разработке находится супергеройский сериал Wonder Girl от канала CW. Об этом 16 ноября сообщил портал ComicBook.

Известно, что главной героиней шоу станет Яра Флор — латиноамериканская девушка, которая заменит Чудо-женщину в рамках события The Future State. Помимо этого, Wonder Girl (Чудо-девушка) получит свою собственную серию комиксов от художника и писателя Джоэля Джонса.

Напомним, телеканал CW выпускает целую серию супергеройских сериалов по мотивам комиксов DC. Среди них: «Стрела», «Флеш», «Легенды завтрашнего дня» и др.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель «Рика и Морти» рассказал о работе над седьмым сезоном сериала