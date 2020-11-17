Пекин, , 04:43 — REGNUM Китайская ассоциация исполнительских искусств выпустила набор учебников для изучения традиционной китайской оперы, сообщает агентство Синьхуа.

Цель данных книг — помочь учителям улучшить их знания и способности к преподаванию в области китайской оперы. Из двух учебников один — методологическое пособие для учителей, второй — для исполнителей, сообщил эксперт в области компиляции книг Цуй Нин.

В общей сложности 136 рекомендованных преподавательских практик и 56 оригинальных сценариев были включены в учебники с их детальным разбором для того, чтобы помочь студентам правильным образом освоить мастерство.