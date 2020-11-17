Пекин, , 03:20 — REGNUM Китай построил почти 700 тыс. базовых станций 5G, что более чем вдвое превосходит показатели остального мира, сообщает агентство Синьхуа.

Количество терминальных устройств, подключенных к сети, превысило 180 млн, а хорошо развитая инфраструктура поспособствовала увеличению количества приложений, использующих 5G, заявил замминистра промышленности и информационных технологий КНР Лю Лихун.

В ближайшие три года страна, как ожидается, будет находиться на стадии внедрения 5G, поэтому еще только предстоит сделать активные шаги в ее развитии. 5G играет важную роль особенно в стабилизации инвестиций, развитии потребления и создании новых драйверов экономического роста.

Развитие китайской сети 5G достигло выдающихся результатов результатов. За первые 10 месяцев поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G достигли 124 млн единиц, а в общем на рынок поступило 183 новых модели таких телефонов.