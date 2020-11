Лос-Анджелес, США, , 01:07 — REGNUM Нив Кэмпбелл рассказала о том, почему решила вернуться к роли Сидни Прескотт в проекте будущего фильма ужасов «Крик 5». Об этом 16 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Актриса призналась, что изначально она «очень боялась» давать согласие на съёмки в фильме, поскольку снимать его будет не покойный Уэс Крэйвен.

Она сообщила, что передумала после того, как режиссёры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет прислали ей письмо, в котором сообщили, что решили снять эту картину потому, что являются поклонниками Крэйвена.

«Я посмотрела «Я иду искать» (Ready or Not — ИА REGNUM), который мне показался очень хорошим, поэтому я подумала: «Они могут это сделать», — сообщила Кэмпбелл.

Ожидается, что премьера пятой части хоррора «Крик 5» состоится 14 января 2022 года. К проекту фильма также присоединились Дэвид Аркетт и Кортни Кокс, снявшиеся в оригинальной картине 1996 года.

