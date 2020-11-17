Лос-Анджелес, США, , 00:52 — REGNUM Режиссёр Джадд Апатоу снимет для Netflix новую комедию. Об этом 16 ноября сообщил портал Deadline.

Отмечается, что это будет первый совместный проект кинематографиста и потокового сервиса. Апатоу не только займёт кресло режиссёра? но и выступит в качестве продюсера. Сценарий он напишет совместно с Пэм Брэди («Отряд «Америка»: Всемирная полиция», «Лихач», «Гамлет 2»).

Фильм пока не имеет ни официального, ни рабочего названия. Должность исполнительного продюсера займёт Барри Мендель, который давно сотрудничает с Апатоу.

Киноманы знают Джадда Апатоу по работе над такими проектами «Немножко беременна», «Сорокалетний девственник», «Это сорок», «Девушка без комплексов», «Любовь — болезнь» и другими. В июне 2020 года он выпустил картину «Король Стейтен-Айленда».

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