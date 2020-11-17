Нью-Йорк, США, , 00:35 — REGNUM Джеффри Дин Морган ответил на вопрос о возможном спин-оффе про приключения Нигана из «Ходячих мертвецов». Об этом 16 ноября сообщил портал Comicbook.

«Посмотрим. Я бы хотел думать, что двери не закрыты. Отличный персонаж, у которого много историй», — написал Морган на своей странице в Twitter.

Он добавил, что у сериала большой потенциал, и что его создателям предстоит ещё снять много эпизодов. «Сейчас я просто в восторге от этого!», — сообщил актёр.

Напомним, в очередном эпизоде расширенного 10 сезона «Ходячих мертвецов» создатели шоу показали историю происхождения Нигана. В течение нескольких сезонов этот персонаж выступал в роли главного антагониста, которому противостояла команда Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и её союзники.

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